ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
|12 Ekim 2020 17:19
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Bursa'da, ATM'den para çekmeye çalışan bir kadını önce taciz eden ve sonra çektiği parayı almak isteyen şahsa polis müdahale etti. Müdahale eden polise kafa atarak dudağını patlatan adam, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın yanına gelen bir şahıs, çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.
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