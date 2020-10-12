Lise öğrencileri günde bir ton dezenfektan üretiyor
|12 Ekim 2020 17:33
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lise öğrencilerinin ürettikleri dezenfektanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere kamu kurumlarına dağıtılıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla dezenfektan üretimini sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yatırımla dezenfektan üreten okullar listesinde yer alan TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce ''Nergis'' adı verilen dezenfektan, sipariş doğrultusunda hem el dezenfektanı hem de dezenfektan pompalarında kullanılmak üzere ilçedeki kamu kurumlarına gönderiliyor.
Okulun kimya bölümü alan şefi Senar Naz, AA muhabirine, günlük bir ton dezenfektan üretim kapasitelerinin bulunduğunu söyledi.
Öğrencilerin ürettiği dezenfektanların kamu kurumlarında ve okullarda vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade eden Naz, siparişler doğrultusunda gerekli ham maddeleri temin ettiklerini belirtti.
Okul Müdürü Serhan Kara da Milli Eğitim Bakanlığının ödeneği ile kurulan atölyede dezenfektan üretimlerinin aralıksız devam ettiğini dile getirdi.
Dezenfektan üretiminde kapasiteyi artırmaya hazır olduklarını anlatan Kara, "Burada çamaşır suyu, sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi maddeler de ihtiyaç anında üretilebilir. Bizlere her konuda destek veren Kırklareli Valiliğine, Lüleburgaz Kaymakamlığına, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine teşekkür ediyoruz." dedi.
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