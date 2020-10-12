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Şırnak'ta 30 dakikada 2 bin tablet bağışlandı

Şırnak Valiliği, "Bir tabletle eğitime destek, Şırnaklı öğrencilere iyi gelecek" sloganıyla öğrencilerin uzaktan eğitimine katkı sağlamak amacıyla tablet kampanyası başlattı. Kampanyanın başlatılmasıyla birlikte sadece 30 dakika içinde 2 bin tablet bağışı yapıldı
 12 Ekim 2020 18:12
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Şırnak'ta 30 dakikada 2 bin tablet bağışlandı

Şırnak Valiliği, "Bir tabletle eğitime destek, Şırnaklı öğrencilere iyi gelecek" sloganıyla öğrencilerin uzaktan eğitimine katkı sağlamak amacıyla tablet kampanyası başlattı. Kampanyanın başlatılmasıyla birlikte sadece 30 dakika içinde 2 bin tablet bağışı yapıldı.

Şırnak Meydanı'ndaki Şehir Terası'nda yapılan programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, il genelinde 101 bin öğrenciyi okulla buluşturduklarını söyledi.

53 bin öğrencinin hala okula gidemediğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bize de düşen görev, okula gidemeyen öğrencilerimin yanında olmak. Koronavirüs sürecinde en hızlı şekilde uzaktan eğitimi başlattık. Bu etkinliğimiz vesilesiyle tablet alarak eğitime destek kampanyasının startını veriyoruz. Şırnaklı hemşerilerimizin imkanları ölçüsünde desteklerini bekliyoruz."

- 50 bin 146 öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı köy ve beldelerde ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladığını belirterek, şunları aktardı:

"Hibrit modelin dışında kalan günlerde alınan dersler henüz yüz yüze eğitime geçmemiş, uzaktan eğitime devam etmektedir. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimini kolaylaştırmak adına müdürlük olarak il genelinde 25 EBA Destek Noktası kurduk. Yaptığımız araştırmalara göre, il genelinde 50 bin 146 öğrenci uzaktan eğitime erişememektedir. Bu kapsamda başlatılan kampanya Şırnak'a iyi gelecek."

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, kampanyaya 100 tablet bağışında bulunurken, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından sağlanan katkılarla birlikte sadece 30 dakikada toplam 2 bin tablet bağışı yapıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Timur Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.
Anadolu Ajansı
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