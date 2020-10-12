Hangi youtuber, ne kadar kazanıyor?

Youtube'un en çok kazanan fenomenleri kimler? Ayda kaç lira para kazanıyorlar? Ne kadar izleniyorlar? Dünya gazetesi hesapladı ve sıraladı...

Güzellik ipuçlarından video oyunlarına, yaşam tarzı vlog'larına ve şaka videolarına kadar, YouTube bir nesli büyüledi. Platform, videolarını çevrimiçi yayınlamayı tam zamanlı kariyere dönüştüren yeni nesil ünlüler, kişilikler ve büyük yıldızlar için bir fırlatma rampası gibi. Bir video kamera ve sağlam bir internet bağlantısından başka bir şey olmadan takipçilerinizi ve markanızı oluşturabileceğiniz büyük bir sahne bu.

Şimdiye kadar ezkaza Youtube'un doğasına saptıysanız ve kendi kendinize: "Bu genç kim ve neden 13 milyon takipçisi var?" Dediyseniz, 80 öncesinden geliyor olmalısınız. Enes Batur Sungurtekin, 22 yaşında bir YouTuber olarak gelişmekte olan bir kariyer ve parlamanın ortasında. Kazandığı ödüller, sinema filmleri, bir de yeni bir Belçika kurmaya yetecek kadar takipçi sayısı var. İyi kazanıyor: Sadece son 30 günde YouTube reklamlarından elde ettiği gelir 539 bin lira. Ama bir fazlası hep vardır.

Kızları Masal ve Öykü'nün keyifli hallerini paylaşmak için yola çıkan Leyla Günay, dört yılda hayal edilemeyecek rakamlara ulaştı. Günay'ın paylaştığı bazı videolar 248 milyon izlenme adedine ulaştı. Günay'ın Oyuncak Oynuyorum kanalı aynı 30 günde 684 bin liralık reklam gelirini gördü.

Türkiye'de zirvedeki 25 YouTuber'ın toplamda neredeyse 113 milyon takipçisi var ve sadece son 30 günde elde ettikleri reklam geliri 4,6 milyon lira. Özel marka anlaşmaları ve satış ortaklıklarından gelen kazançlar bu hesaba dahil değil. Bunun için üstüne bir bu kadar daha ekleyebilirsiniz.

İstisnasız hepsi videolarından biri viral hale gelene ve aboneleri 200 binin üzerine çıkana kadar işinin yükselişini göremediklerinden bahsediyor. Her biri ayda beş hatta bazıları altı haneli bir maaş alıyor. Daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorsanız, iki metrelik aralıklarla sıraya katılın. Hevesli vlogger'lar için başarı öyküleri ve tavsiyeler işte burada:

YOUTUBE: EN POPÜLER ÇOCUK BAKICISI

Yüksek fikirli programlar YouTube'da bulunabilir, sadece çok para kazandırmaz. Bunun yerine aile temalı vlog'lar daha kestirme bir yol gibi duruyor. Son beş yılda anne ve babalar çocuklarının hayatlarını çevrimiçi bir gösteriye dönüştürdü. 13 yaş altı çocuk temalı videolar diğerlerine oranla üç kat daha fazla görüntülenme alıyor. Ebeveynler, YouTube'da milyonlarca görüntüleme, abone ve para topluyorlar. Bir eğlence anını paylaştığı takdirde kazanılabilecek kolay para olduğu hissi pandemi kadar yaygın. Tarafınızı seçin: Hangi ebeveyn her gününü küçük çocuklarıyla geçirmek için para almak istemez?

Türkiye'de de aslan payı 13 yaş ve altı çocuk temalı kanallarda. En çok kazanan 25 kanalın 13'ü çocuk temalı ve 4,6 milyon liralık reklam geliri içindeki payları yüzde 66. Prenses Elif, platformun erken yıldızlarından. Birçok çocuğun bağ kurabileceği bir karakter... Neredeyse 3,5 milyon takipçisi var. Kanalı şimdiye kadar 5,5 milyardan fazla izlenmiş. Bu, 9 yaşındaki bir çocuk için oldukça iyi bir gösteri. Elif, geçtiğimiz 30 günde YouTube reklamlarından 178 bin lira kazandı.

Elif'in babası Ersin(Soyadını gizlemeyi tercih ediyor), "Eğlenerek başladığımız bu serüven bizim hayatımızın akışını değiştirdi. YouTube serüvenimize kadar kıt kanaat geçinen, kirada oturan, kiramızı zor ödeyen bir aileydik. YouTube bizim hayatımızı değiştirdi. Bizim için büyük paraydı bu. Ticaretten anlamadığımız için birkaç ev aldık kendimize. Ailemizin, çocuklarımızın geleceği için yatırım yapmaya çalıştık" diyor.

BABALAR KESİNLİKLE EN İYİSİNİ BİLİR

İş ortağı ve iyi arkadaş olan Ahmet Öncan ve Murat Doğu çocuklarını eğitmenin eğlenceli bir yolunu bulmuşa benziyor. Okul öncesi çocukların diş fırçalama, tek başına giyinme gibi sıradan görevlerle nasıl başa çıkacağını çizgi filmler aracılığıyla gösteriyorlar. Babalar tarafından test edilmiş kahramanlar, kısa sürede ebeveynlerin ve öğretmenlerin imdadına yetişti. Sevimli Dostlar kanalının 5.1 milyon takipçisi ve 4 milyar izlenme sayısı var. Son 30 günün verilerine göre, 334 bin lira reklam gelirine ulaştı. En çok kazanan YouTuber'lar listesinin dördüncü sırasında. Ama burada kalıcı gibi görünmüyor: Sevimli Dostlar, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça olarak yabancı ülkelerde de yayınlanıyor. Şimdi Brezilya'dan da talep alıyor. Aynı zamanda Sevimli Dostlar BKM Mutfak organizasyonuyla tiyatro oyunu olarak da sahneleniyor.

PARA KAZANIYORSAN OYUN DEĞİLDİR

Blog yazarlarının yüksek enerjili, mizahi ve analitik yorumlarla süslediği "Hadi Oynayalım" videolarının her daim sadık bir izleyici kitlesi var. Ünlü video oyunu Pro Evolution Soccer için yapılan Türkçe spiker yamalarının sahibi Hasan Mustan, Sesegel adındaki kanalıyla 7 milyon takipçiye ve 1.6 milyara yanın izlenme seviyesine ulaştı. 42 yaşındak vlogger esas sürprizi yeni kurduğu Sesegel Çocuk ile yaptı. Kanal iki yılda 1.3 milyarlık izlenme oranına ve 1.8 milyona yakın takipçiye ulaşmayı başardı. Son 30 günde Mustan'ın kanallarından biri 223 bin, diğeri 124 bin liralık reklam gelirine ulaştı.

ZORLAŞIYOR, TUTARLILIĞI KORUMAK ZOR

Bir YouTuber için başlarda her zaman doğal bir güvensizlik vardır. Nihayet biri çıkar ve yüksek sesle heceler, belki bunu yapabilirsin. Belki daha iyisini yapabilirsin...

Ama kolay olacağını düşünen, çabucak bunun bir eziyet olduğunu öğrenir. Küçük bir işletme kurmanın zorlukları genellikle beklenenden daha büyüktür. YouTuber'lar bugün, oldukça rekabetçi ve sürekli genişleyen bir pazarda büyümeyi denetleyen, ürün anlaşmaları yapan, marka bağlarını güçlendiren ve çalışanlarını yöneten girişimcilerdir.

Harika vakit geçiriyor gibiler ama çevrimiçi ilgi odağında yaşanan bir hayatın perde arkasındaki stresiyle başa çıkmak kolay değil: Tıklamaların dipsiz bir açlığa dönüşme tehlikesi var. Nedeni, video havuzu büyümeye devam ettikçe, sıçrama yapma şansının daha da zorlaşması. Platforma her dakika 400 saatlik yeni içerik yükleniyor ve dünya genelinde içerik oluşturucuların sayısı yıldan yıla yüzde 40'tan fazla artıyor.

Bir YouTuber'a kanatlarını veren platformun sürekli değişen algoritması. Çoğu içerik oluşturucunun, algoritma tarafından izleyiciye önerilmesi için her hafta 10 ila 12 dakika arasında en az üç video yayınlaması gerekiyor. Bu, haftada 90 saate varan mesai demek. Algoritmik belirsizliği ve sayıları canlı tutmak için büyük ekiplerle, talepkar hayranları için orijinal içerik üretmek zorundasınız.

GERÇEKMİŞ GİBİ

Neredeyse bir ülke nüfusuna denk takipçi sayısına ulaşan YouTuber'lar var. Onları bu kadar çekici kılan şey aslında büyük ölçüde sıradanlıkları olabilir mi? Araştırmalar, planlı imaj stratejilerine tabi olmayan YouTuber'ların daha samimi mizah anlayışı, filtre eksikliği ve risk alma ruhunun hayranlık uyandırdığı yönünde. İzleyiciler, tuhaf bir hızla YouTuber'ın dijital varlığı ile gerçek kimliğini eşitleyebiliyor. Bu da şu anlama geliyor: Video yayınlamaya ara verdiğinizde muhtemelen öldüğünüzü düşüneceklerdir.

Amerikan Variety dergisinin araştırması, gençlerin YouTube yıldızlarına olan duygusal bağlılığının, geleneksel bir ünlüye kıyasla yedi kat daha fazla olduğunu öne sürüyor. Bu iddia destek bulmuşa benziyor. Apple, reklam ve etkileyici pazarlamada YouTuber'ların geleneksel ünlülere kıyasla daha başarılı olduğunu düşünüyor. Ve bu konuda yalnız değil.

YOUTUBER'LAR NEREDEN PARA KAZANIYOR?

Reklamlar: YouTuber bir yıl içinde bin aboneye ve 4 bin izlenme saatine ulaşırsa, hesabında yayınlanan reklamlardan para kazanmaya başlar. İzleyici reklamın en az 30 saniyesini izlediğinde ödeme alır. Platform, aldığı reklam bedelinin yüzde 55'ini içerik sağlayıcılara dağıtır.

YouTube Premium: Bu, hayranların en sevdikleri içerikleri reklamsız izlemelerine olanak tanıyan aylık bir abonelik hizmeti. YouTuber'lar, kanallarının kaç görüntülemeyi çektiğine bağlı olarak abonelik karlarından pay alır.

Ürün Tanıtımı: Etkileyici pazarlama olarak da bilinir. Müşteri sipariş verdikten sonra makul komisyonlar almak için markaların satış ortağı olmak ve ürün önermek epey karlıdır. Bunun için izleyici kitleyi satış ortağınızın web sitesine yönlendirmeniz yeterlidir. İlk başta, içerik sağlayıcılar videolarında ürünlerden bahsettikleri için birkaç bin kazandılar; artık özel marka anlaşmaları yoluyla yüz binlerce ve çok daha fazlasını kazanabiliyorlar. Takipçi sayısı markaların çalışma iştahında belirleyicidir.

Ürün satışları: Sadık bir hayran kitlesi olan ve kendi markasını oluşturanlar, Amazon gibi platformlar üzerinden yaptıkları ürün satışlarından iyi kazanabilir. Örneğin, dünyanın en popüler YouTuber'ı olan PewDiePie'nin ürün satışlarından ayda 6 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor.

EYLÜL 2020 SIRALAMASINA GÖRE EN ÇOK KAZANAN YOUTUBER'LAR (AYLIK KAZANÇLARI)

NASIL HESAPLANDI?

Çoğu YouTuber gelirlerinden bahsetmekten hoşlanmaz. Yine de kaba bir hesap yapmak mümkün. YouTube'un reklam gelirini gizli tuttuğunu biliyoruz, ancak Google'ın YouTube reklamlarından elde edilen gelirin yüzde 45'ini elinde tuttuğunu da biliyoruz. Araştırmada istatistiksel web siteleri Social Blade ve Vidooly, hangi YouTuber'ın en çok aboneye sahip olduğunu bulmak için kullanıldı. En çok abone olunan kanal, bir medya kanalıysa bir sonraki en yüksek abone olunan bağımsız kanal listeye dahil edildi. Daha sonra, ortalama günlük görüntülemeleri bulmak için Noxinfluencer sitesinin son 30 günlük verileri toplandı. Ve her kanalın ne kadar kazandığını tahmin etmek için Bannertag sitesinin ülkelere göre CPM (Bin gösterim başına ödenen ücret) verileri ortalaması kullanıldı.