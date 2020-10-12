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Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski emniyet mensubu 2 kişi yakalandı
 12 Ekim 2020 18:20
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Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski emniyet mensubu 2 kişi yakalandı.

9 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen emniyet eski mensubu 2 FETÖ üyesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y. (43) ve S.Y.'nin (43) TEM Büro Amirliğindeki sorguları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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