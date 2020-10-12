Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski emniyet mensubu 2 kişi yakalandı
|12 Ekim 2020 18:20
|+Aa- Yazdır
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski emniyet mensubu 2 kişi yakalandı.
9 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yasadışı yollarda yurt dışına kaçmak isteyen emniyet eski mensubu 2 FETÖ üyesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y. (43) ve S.Y.'nin (43) TEM Büro Amirliğindeki sorguları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da 6 FETÖ sanığından 5'ine beraat, 1'ine hapis
12 Ekim 2020 16:34
|Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
12 Ekim 2020 16:08
|Denizli'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
12 Ekim 2020 15:18
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ terör operasyonu: 23 gözaltı
12 Ekim 2020 14:21
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
12 Ekim 2020 12:37
|FETÖ şüphelisi eski akademisyenin 15 yıla kadar hapsi istendi
12 Ekim 2020 12:23
|Balıkesir FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
12 Ekim 2020 11:02
|FETÖ'nün kaftan tezgahı
12 Ekim 2020 10:21
|FETÖ'ye siber mahrem soruşturması: 1'i başmüfettiş 16 gözaltı
12 Ekim 2020 10:17
|FETÖ'den ByLock talimatı
12 Ekim 2020 08:50