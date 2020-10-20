İç denetçi atamaları yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 22 Haziran 2020 tarihi itibarıyla güncellenen dolu ve boş kadro sayıları itibarıyla bakıldığında, 2067 kadronun 867'sinin dolu, 1200 kadronun ise boş olduğu görülmektedir. Buna göre, kamu idarelerinde İç Denetçi kadrolarının %41,94 düzeyinde bir doluluk oranı olduğunu, birçok kamu kurumunun halen iç denetçi atamasını yeter sayıda yapmadığını görüyoruz.

İdare bazlı İç Denetçi sayılarına aşağıdaki bağlantı adresinden inceleyebilirsiniz.

https://www.hmb.gov.tr/kamu-idareleri-ic-denetci-kadrolari

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 02 Ekim 2020 günü itibarıyla tüm kamu idarelerine gönderilen yazıda; "Kurul kayıtlarımızdaki bilgiler ile Sayıştay tarafından yapılan denetimlere istinaden hazırlanan Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporlarında yer alan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; kamu idarelerinin bir kısmında iç denetçi atamalarının yapılmadığı ve iç denetim birimlerinin oluşturulmadığı, iç denetim birimleri oluşturulan kamu idarelerinde ise yeterli sayıda iç denetçi atanmadığı " ifade edilmiştir.

Söz konusu yazıda, kamu idarelerine;

1- İç Denetçi sayılarının yeterli olup olmadığı,

2- İlave iç denetçi kadrosu isteyip istemedikleri,

3- Henüz iç denetçi kadrosu tahsis edilmeyenler için talep edilen kadro sayısını,

4- İç Denetçi kadrosu olmasına rağmen atamama gerekçeleri,

Hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Kamu idarelerinde iç denetçi atamalarının yeterince yapılmaması ve buna bağlı olarak iç denetim birimlerinin oluşturulmamasındaki temel gerekçe, kurumların üst yöneticilerinin "denetim" kavramına olan negatif algısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Üst yöneticilere ilave olarak kurumdaki diğer etkin bürokratlar; hesaplarını didikleyen, işlemlerini sorgulayan ve kendilerine iş çıkartan bir birim oluşmasına olumsuz yaklaşmaktadır. Bu çekinceler, özellikle teftiş kurulu yapılanması olmayan idarelerde iç denetçi atamalarının yeterince yapılmadığını yukarıda paylaştığımız ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, hepimizin bildiği gibi son yıllarda kamu idarelerine tahsis edilen atama izinleri önemli ölçüde azalmıştır. KPSS alımlarına kamu kurumları çok az sayıda kontenjan ayırmakta, hatta bazıları tamamen naklen alıma yönelerek izinlerini kullanmaktadır.

Bu bakımdan, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunca İç Denetçi atamalarının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca her yıl belirlenen istisnalara idarelerin naklen yapacağı İç Denetçi atamalarının da eklenmesi faydalı olacaktır.