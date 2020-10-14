Aile Bakanlığı: Karantinada olan öğretmene ek ders ödenmez
|14 Ekim 2020 14:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 30 Eylül 2020 tarihinde, Elazığ İl Müdürlüğünden gelen bir soruyu cevapladı.
Soruda testi pozitif çıkanlar ile pozitif çıkanlarla temasta olduğu için karantinaya alınanlara ek ders ücreti verilip verilemeyeceği sorulmuştur.
Başkan Zeliha Sağlam imzasıyla verilen görüş yazısında, mevzuat hükümlerine yer verildikten sonra, tipik risk almayan bir amir işlemiyle "yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda ilgilinin harcama birimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir" denilmiştir.
Yazıda ise sadece ek ders ücretinin fiilen yerine getirilmesine dair hükümlere yer verildiği için, karantinada olan personele ek ders ücreti verilemeyeceği anlaşılmaktadır.
İşte Strateji Geliştirme Başkanlığının net bir şekilde cevaplamadığı yazı
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