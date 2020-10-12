Bakan Selçuk'tan velilere önce teşekkür, sonra uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Sevgili Velilerimiz,

Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.' ifadelerini kullandı.

Sevgili Velilerimiz,

Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek. Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 12, 2020