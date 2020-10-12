Bakan Selçuk'tan velilere önce teşekkür, sonra uyarı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul binasına girmeyip dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti, ancak dışarıda beklerken sosyal mesafeyi korumaları hususunda da uyardı
|12 Ekim 2020 18:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Sevgili Velilerimiz,
Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.' ifadelerini kullandı.
Sevgili Velilerimiz,Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 12, 2020
Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.
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