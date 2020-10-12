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Bakan Selçuk'tan velilere önce teşekkür, sonra uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul binasına girmeyip dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti, ancak dışarıda beklerken sosyal mesafeyi korumaları hususunda da uyardı
 12 Ekim 2020 18:51
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Bakan Selçuk'tan velilere önce teşekkür, sonra uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Sevgili Velilerimiz,
Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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