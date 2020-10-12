Hastalarda zatürre oranı geçen haftaya göre düştü
|12 Ekim 2020 19:02
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Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.
Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin. ' ifadelerini kullandı.
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