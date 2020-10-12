1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar

Samsun'da, bir hafta içinde 4 farklı evden hırsızlık yapan 3 kadın, polisin takibi sonucu pastanede simit yerken yakalandı. Şüphelilerin, kapı açmak için özel yapılmış aparatı ve çaldıkları altınları, karakola götürülmek için konuldukları polis otosuna sakladıkları belirlendi. Altınlar polis memurları tarafından fark edilirken, emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.
 12 Ekim 2020 20:00
+Aa- Yazdır
Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin incelemeleri sonucu, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, aranan hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.'nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi. Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
12 Ekim 2020 20:03		 'Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir'
12 Ekim 2020 17:59
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 5 ilde 32 ölüm
12 Ekim 2020 17:42		 ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
12 Ekim 2020 17:19
Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!
12 Ekim 2020 16:57		 Tarım Kredi'de 'zimmet' soruşturmasında 2 tutuklama
12 Ekim 2020 16:41
Sivil polis aracı bariyerlere saplandı: 2'si polis 5 yaralı
12 Ekim 2020 16:15		 Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
12 Ekim 2020 15:42
Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu; sahibini hatırlamadı
12 Ekim 2020 14:59		 Orman yangınlarında provokatif paylaşımlara suç duyurusu
12 Ekim 2020 14:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - 'Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır'20:48 - Estetik mağduru kadının hayatı 6 ameliyatla kabusa döndü!20:46 - Uzmanından güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarı20:38 - Furkan'ın hayata bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu20:36 - Baba dakikalarca uğraştı, annesi gelmeden okula girmedi20:29 - 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:29 - İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması20:20 - Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor20:15 - Ödediği MTV kayboldu20:12 - 7 ülkeden Facebook'a 'uçtan uca şifreleme' eleştirisi20:06 - AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme20:03 - Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
20:01 - Prof. Dr. Öztürk'ten İBB'nin grafiti çalışmalarına tepki20:00 - Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar19:56 - Samsun'da ekmeğe zam19:54 - İhaleye fesat karıştıran 2'si memur, 3 kişi tutuklandı19:41 - İkna çalışmaları sonucu 7 PKK'lı terörist teslim oldu
19:36 - 'Ölümler gizleniyor' iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlarla ilgili matbu formlar
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın, yeni adresi belli oldu
Kilis Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Vatan Bilgisayar'a üye olan 27 bin kişinin üyelik bilgileri çalındı
Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Hastalarda zatürre oranı geçen haftaya göre düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seyyal Taner 1
İçmeler 2
puanlı sözlük 1
nanik 1
Süleyman Soylu'dan tarikat yapılanması'açıklaması 1
kızılderili kabile isimleri 1
ağız büzülür göz süzülür ille burun ille burun 1
bimde satılan muhteşem ürünler 1
farfara filli ya filli 1
çağanoz 1
SON İLANLAR
Ahiler Kalkınma Ajansı personel alım ilanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri 6 İşçi Alacak
Bayırköy Belediyesi İşçi Alacak
Burhaniye Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam