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AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme

Anadolu Ajansı, "Mısıroglu'nu elestirince AA, mikrofonu cekti" baslıklı haber için Cumhuriyet gazetesinden "haberde gercek dısı iddialara yer verdiği" gerekçesiyle cevap ve duzeltme metni yayımlamasını istedi
 12 Ekim 2020 20:06
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AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme

Cumhuriyet gazetesi, "Mısıroglu'nu elestirince AA, mikrofonu cekti" baslıklı haberine ilişkin Anadolu Ajansının (AA) cevap ve duzeltme metnini mahkeme kararıyla bugünkü sayısında yayımladı.

AA, Cumhuriyet gazetesinin 28 Ağustos 2020 tarihli nushasının 9. sayfasında yer alan "Mısıroglu'nu elestirince AA, mikrofonu cekti" baslıklı haberin gercegi yansıtmaması üzerine ilgili gazeteye Basın Kanunu'nun 14. maddesi geregince ihtarname ile cevap ve duzeltme metni gonderdi.

İhtarname 1 Eylül 2020'de gazeteye teblig edilmesine rağmen yasal suresi icerisinde cevap ve duzeltme metni gazete tarafından yayımlanmadı.

Bunu üzerine AA, söz konusu habere iliskin 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca cevap ve duzeltme metninin muhatap gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talebiyle dava açtı.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, AA'nın cevap ve duzeltme metninin gazetede yayımlanmasına hükmetti.

Kararın ardından ilgili habere ilişkin cevap ve duzeltme metni gazetenin bugünkü sayısında yayımladı.

- "Yalan haberler ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınamaz"

Anadolu Ajansı imzalı cevap ve duzeltme metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet gazetesinin 27 Ağustos 2020 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr adresinde 'https://www.cumhuriyet.com.tr/video/ilber-ortalininmisiroglunu-elestirdigi-goruntuleryeniden-gundem-oldu-1761540' linkindeki haber ve 28 Ağustos 2020 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin 9. sayfasında 'Mısıroğlu'nu Eleştirince AA Mikrofonu'nu Çekti' başlıklı haberlerinde kamuoyunu yanıltmak üzere kurgulanmış, mesnetsiz, hukuk dışı ve yalan ifadeler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 13 Ekim 2019'da Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nda yaptığı konuşması esnasında güvenlik görevlisi salondaki ses sisteminde meydana gelen sorun ve mikrofonun hatibin sesini bozmaya neden olması sonucunda, mikrofonu masadan alarak kenara koymuştur. Anadolu Ajansı mikrofonunun muhabirimiz tarafından masadan alındığı iddiası tümüyle yalandır. Söz konusu program muhabirimiz tarafından sonuna kadar izlenmiş ve haberleştirilmiştir. Basının görevi gerçeği aktararak kamuoyunu aydınlatmaktır. Yalan haberler kamuoyunu yanlış yönlendirmekte olup, ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınamaz. Kamuoyunu yanlış yönlendiren, yanıltan ve tümüyle yalan olan yayın sebebi ile kamuoyunun bilgisine sunulur."

Anadolu Ajansı
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