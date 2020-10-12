1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ödediği MTV kayboldu

Kahramanmaraş'ta kredi kartı ile ödediği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi borcundan kurtulamayan Mustafa Minyas, elinde banka dekontuyla çalmadık kapı bırakmadı. Ödediği borcunun devletin sistemine düşmediğini söyleyen Minyas, "Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin" dedi.
 12 Ekim 2020 20:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş'ta kredi kartı ile ödediği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi borcundan kurtulamayan Mustafa Minyas, elinde banka dekontuyla çalmadık kapı bırakmadı. Ödediği borcunun devletin sistemine düşmediğini söyleyen Minyas, "Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin" dedi.

Kahramanmaraş'ta inşaat işi yapan Mustafa Minyas (48), kendisine ait pikabını hurda olarak satmak istedi. Ancak aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi olduğunu öğrenen Minyas, E-devlet ile giriş yaptığı vergi dairesinin sayfasından kredi kartı ile 3 bin 425 lira 28 kuruş ödeme gerçekleştirdi. Ancak para iddiaya göre 15 gündür ne PTT, ne vergi dairesi ne de maliyenin sistemlerinde görünmedi.

Mustafa Minyas, kurumlara şikayet dilekçeleri yazdığını ancak sonuç alamadığını söyleyerek, "Borçları 25 Eylül sabahı E-devlet üzerinden PTT'ye kredi kartımdan yatırdım. Kredi kartımdan ekstre olarak tutar düşüldü ancak PTT'den maliyeye geçiş yapılmadı. Aynı gün çekme belgesi almak için borcumun yatırıldığını düşünerek maliyeye gittim ama sistemde göremediklerini söylediler. Aradan 15 gün geçti ve ben maliyede hala borçlu görünüyorum. Borçlu olduğum için de faiz işlemeye devam ediyor. Borcumun miktarı 3 bin 425 lira 28 kuruş idi. Telefonla müşteri hizmetlerine ulaştım çözemediler. E-devlet müşteri hizmetlerine ulaştım onlarında bir ilişkisi olmadığını ifade ettiler. Kendim PTT'ye gittim ve bana, 'sadece plakanı yazarız adını soyadını alırız. Borcunuz varsa ya da yoksa onu biliriz' dediler. Daha sonra maliyeye gittim ve onlarda, 'Bizim ekranımıza düşmüyor ve biz düşmezse göremeyiz' dediler" ifadelerini kullandı.

Aracın plakası 01 olduğu için bağlı bulunduğu Adana'daki maliye ile görüştüğünü belirten Minyas, "PTT Bank'a iki kere dilekçe formu verdim müşteri hizmetleri aracılığı ile ama hala bir sonuç yok. Son olarak Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurumu yaptım ve bundan sonraki süreçte ise savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin. Trafikten çekme belgesini almam gerekiyor. Kullanılmayan bir araç hurdaya çıkacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Estetik mağduru kadının hayatı 6 ameliyatla kabusa döndü!
12 Ekim 2020 20:48		 Uzmanından güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarı
12 Ekim 2020 20:46
Furkan'ın hayata bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu
12 Ekim 2020 20:38		 Baba dakikalarca uğraştı, annesi gelmeden okula girmedi
12 Ekim 2020 20:36
Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor
12 Ekim 2020 20:20		 Prof. Dr. Öztürk'ten İBB'nin grafiti çalışmalarına tepki
12 Ekim 2020 20:01
İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı
12 Ekim 2020 19:27		 Muhittin Böcek'in uyandırıldığı iddiası yalanlandı
12 Ekim 2020 18:41
Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
12 Ekim 2020 18:07		 Meteoroloji'den iki bölgeye turuncu kodla uyarı
12 Ekim 2020 16:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - 'Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır'20:48 - Estetik mağduru kadının hayatı 6 ameliyatla kabusa döndü!20:46 - Uzmanından güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarı20:38 - Furkan'ın hayata bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu20:36 - Baba dakikalarca uğraştı, annesi gelmeden okula girmedi20:29 - 3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:29 - İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması20:20 - Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor20:15 - Ödediği MTV kayboldu20:12 - 7 ülkeden Facebook'a 'uçtan uca şifreleme' eleştirisi20:06 - AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme20:03 - Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
20:01 - Prof. Dr. Öztürk'ten İBB'nin grafiti çalışmalarına tepki20:00 - Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar19:56 - Samsun'da ekmeğe zam19:54 - İhaleye fesat karıştıran 2'si memur, 3 kişi tutuklandı19:41 - İkna çalışmaları sonucu 7 PKK'lı terörist teslim oldu
19:36 - 'Ölümler gizleniyor' iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlarla ilgili matbu formlar
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın, yeni adresi belli oldu
Kilis Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Vatan Bilgisayar'a üye olan 27 bin kişinin üyelik bilgileri çalındı
Zabıta telefona gelen linke tıkladı, bütün birikimi 1 dakikada gitti
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!
Bakanlıklar, güvenlik soruşturmasında farklı düşünüyor
Hastalarda zatürre oranı geçen haftaya göre düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banka promosyonu 1
İnci renkleri 2
pepeçura 1
ABD'li komutan'ın Şemdinli kaymakamına tokat atması 1
Yem torbası 1
katil 2
kod adı 2023 1
liverpool 1
sokak lambaları 1
ağız büzülür göz süzülür ille burun ille burun 1
SON İLANLAR
Ahiler Kalkınma Ajansı personel alım ilanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri 6 İşçi Alacak
Bayırköy Belediyesi İşçi Alacak
Burhaniye Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam