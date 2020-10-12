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Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi?nde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta-10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli tip koronavirüs aşının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah" dedi.
 12 Ekim 2020 20:20
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Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi?nde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta-10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli tip koronavirüs aşının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü?nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi?ndeki aşı çalışmalarında gelinen noktanın kendisini sevindirdiğini söyledi. Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olarak bizim gururumuz. Kıymetli Rektörümüze ve Aykut hocama teşekkür ediyorum. Koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi?nde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta- 10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli tip koronavirüs aşının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah. Tüm insanlığa hizmete vesile olacak, hayırlı sonuç olacağı kanaatindeyim. Zaten epeyce bir aşama kaydedildi. Bir doktor olarak da söylüyorum; en kısa zamanda da bu virüsten kurtulmanın yolu aşıyla birlikte mümkün olacak" diye konuştu.

'KAYSERİ'MİZ AŞININ MERKEZİ OLACAK'

ERÜ Rektörü Prf. Dr. Mustafa Çalış ise yerli aşı çalışmalarının planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Kayserimiz inşallah aşının merkezi olacak. Diğer çalışmalarla ilgili aşılarımız da devam ediyor. Zaten Kırım Kongo devam ediyordu. Bir takım bazı aşılar da projelendirmiş durumdayız. Erciyes Üniversitemiz birçok alanda olduğu gibi aşı alanında da şu anda ön planda, merkez haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'UZUN YILLAR ÇALIŞIYORUZ'

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de, aşı çalışmalarına değinerek, "Biz zaten Erciyes Üniversitesi?nde uzun yıllardan beri aşı merkezimizde çalışmalar yapıyoruz. Bu pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığının desteklediği Covid-19?a karşı aşı geliştirme projemiz vardı. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektörümüz de çok büyük katkılar verdiler. Hem maddi hem de manevi olarak. Bizim görevimiz tabii ki biz aşıyla uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elbette bu ekip olayı, ben ekibime de teşekkür ediyorum" dedi
DHA
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