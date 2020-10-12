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Furkan'ın hayata bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Furkan Balkan'ın, orta düzeyde zihinsel yetersizlik teşhisi ile eğitim aldığı ve kısa sürede gelişim sağlayarak yaşama bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu. Bir yandan okulunda eğitimini sürdüren Balkan, bir yandan da kurumda çalışarak kendi parasını kazanıyor.
 12 Ekim 2020 20:38
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Furkan'ın hayata bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Furkan Balkan'ın, orta düzeyde zihinsel yetersizlik teşhisi ile eğitim aldığı ve kısa sürede gelişim sağlayarak yaşama bağlandığı okulu ekmek kapısı oldu. Bir yandan okulunda eğitimini sürdüren Balkan, bir yandan da kurumda çalışarak kendi parasını kazanıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Balkan'a orta düzeyde zihinsel yetersizlik teşhisi konuldu. Eğitiminde güçlük çeken Furkan Balkan, 6 yıl önce Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim almaya başladı. Eğitim merkezinde teorik dersler başta olmak üzere birçok alanda eğitim alan Furkan Balkan, kısa sürede gelişim sağlayarak okuma-yazma öğrenip yaşama bağlandı. Eğitim merkezindeki öğretmenlerinin kendisi ile yakından ilgilenmesiyle Furkan Balkan'ın okulu evi gibi oldu. Kurum yönetimi ve öğretmenleri, eğitimini tamamlayan Furkan Balkan'ın sosyal yaşamda gelişimini sürdürebilmesi ve kendi harçlığını kazanabilmesi amacıyla okulda çalışması için istihdam sağlamaya karar verdi. Eğitim aldığı kurumda çalışmaya başlayan Balkan, merkezde bulunan hayvanların bakımı başta olmak üzere birçok işi üstleniyor. Bir yandan eğitimine devam eden Balkan bir yandan da kurumdaki işi ile sorumluluk kazanıyor, insanlarla sosyal ilişkilerini geliştiriyor.

"Okuduğum okulda hem eğitim alıyorum hem de çalışıyorum"

Eğitim aldığı okulda çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Balkan, "Ben buraya 6 yıl önce öğrenci olarak geldim. Buranın ilk öğrencilerinden birisi benim. İlk buraya geldiğim zaman Türkçe, matematik öğrenmeye başladım. Derslerim ilk başlarda biraz iyi değildi. Sonraki zamanlarda derslerim iyi olmaya başladı. Türkçe ve matematik alanında kendimi ilerlettim. Daha sonra ilerlemeye başlayınca kendi kendime dedim ki ben de gelişme var. Buradaki herkes de beni sevmeye ve gurur duymaya başladı. 1 senedir de burada işe başladım. Burada çalışmaktan ben memnunum. Hayvanlara bakıyorum, yemlerini, sularını veriyorum. Burada hayvanlara bakmaktan dolayı gurur duyuyorum. Benim için bir şereftir. Okuduğum okulda hem eğitim alıyorum hem de çalışıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Burada hem hayvanlara bakmak hem de okumak gururlandırıyor. Burada devam edeceğim. Gideceğim başka yer olmadığı için ben de burada tutunmaya başladım" dedi.

"O da artık sosyal alan içerisinde akranları gibi varlığını hissettirebiliyor"

Furkan Balkan'ın okulundaki işi ile birçok gelişme gösterdiğini ifade eden Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, "Furkan okulumuzda eğitime başlayan öğrencilerden birisi. Uzun zamandır bizimle birlikte. Ona bu süreç içerisinde akademik, psikolojik başta olmak üzere birçok alanda destek olmaya çalıştık. Eğitimini tamamladığı süreçten sonra çocuklar örgün eğitime çok güzel şekilde katılıyorlar, sosyal ortamlarda akranları ile zaman geçirebiliyorlar. Ama normal şartlarda biz bunun sonucu olarak bu çocukların çalışma alanlarında var olmalarını isteriz. Biz de bu anlamda Furkan'a burada bir imkan sağlamayı uygun gördük. Furkan burada öncelikle sorumluluk almayı, kendisine güven duymayı, kendi hayatını idame edebilmeyi, harçlığını çıkartabilmeyi, sosyal imkanlardan faydalanabilmeyi öğrendi. Ailesine destek olmanın verdiği öz güvenle de çok güzel gelişmeler gösterdi. O da artık sosyal alan içerisinde akranları gibi varlığını hissettirebiliyor. Sonuç itibari ile bu tür kurumlardan olabileceği gibi bu çocuklarımızın yapabilecekleri işler çok fazla. Onların okullarını bitirdikten sonra sadece evlerinde oturmaları onlardan istenilecek en kötü şey. Bu eğitimlerinin sonunda sosyal alanlarda var olmaları gerekiyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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