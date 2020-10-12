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Uzmanından güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarı

Uzm. Dr. Reyhan Erol, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
 12 Ekim 2020 20:46
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Uzmanından güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarı

Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı kapsamında uzun bir ara sonrasında okula dönen çocukların ve velilerinin kalabalık ortamlarda görülen salgın hastalıklar ile ilgili kaygılarının artığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, "Özellikle içinden geçmekte olduğumuz Kovid-19 pandemisi sürecinde, çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltmak açısından bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek büyük önem taşıyor" dedi.

Bağışıklık sisteminin vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan savunma sistemi olduğunu bildiren Dr. Erol, sistemin bademcikler, lenf nodları, dalak ve bağırsakta yaygın olmak üzere tüm vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerinden oluştuğunu ifade etti.

ANNE SÜTÜNÜN BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİNDEKİ ROLÜ NEDİR?

Bağışıklık sisteminin oluşması anne karnında başladığı için annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesinin ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamasının önemini anlatan Dr. Reyhan Erol, "Doğumdan sonra da bebeğin ilk iki yıl anne sütü ile beslenmesi bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. Anne sütündeki prebiyotik lifler, koruyucu antikorlar, immunglobulin, demir, vitaminler bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sağlıklı beslenemeyen, uyku düzeni olmayan, abur cubur tüketimi fazla olan çocuklarda bağışıklık sistemi zayıflar. Ayrıca çocuğun stresli ve mutsuz bir aile ortamında büyümesi de bağışıklık sistemini etkileyen önemli faktörlerdendir" dedi.

AŞI TAKVİMİNE UYUM SAĞLANMAMASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLER?

Aşıların zamanında yapılmasının, çocukları aşılarla önlenebilir hastalıklardan koruyacağı için bağışıklık sistemi için de önemli olduğunu hatırlatan Dr. Reyhan Erol, "Çünkü çocuklarda her hastalık sırasında yeme ve uyku düzeni bozulur. Dolayısıyla bağışıklık sistemi de zayıflar. Düzenli hareket eden ve spor yapan çocuklarda serotonin gibi bağışıklık sistemini aktive eden hormonların salımı artar. Bu durum bağışıklık sistemi güçlendireceği gibi yeme ve uyku düzeni de daha iyi hale getirir. Ayrıca hareketli çocukların okul başarısı artar" diye konuştu.

BU BESİNLERİ HER GÜN TÜKETMELİLER!

Çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında da bilgi veren Dr. Erol, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için, dört besin grubu denilen; süt ve süt ürünleri, et-baklagiller, tahıl, sebze ve meyveleri düzenli olarak her gün tüketmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca cips şekerleme gibi rafine yiyeceklerin çocukların beslenme şemasından çıkarılması gerektiğini söyleyen Erol, "Bu nedenle, çoğu evde bulunan abur cubur dolaplarının boşaltılması çocukların kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmaları açısından kritik öneme sahiptir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için; çocukların öncelikle mutlu bir ailede stressiz büyümeleri, ilk iki yıl anne süt almış olmaları, sağlıklı beslenmeleri, düzenli uymaları, D vitamini almak için bol güneşlenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve sağlık kontrollerini zamanında yaptırmaları önemlidir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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