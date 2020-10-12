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Temizlikçilikten patronluğa uzanan başarı hikayesi

Antalya'da 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, temizlik ve bahçe işlerinde çalışırken bir yandan da yetiştirdiği avokadoları satarak 5 yılda kendi işinin patronu oldu.
 12 Ekim 2020 21:24
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, temizlik işlerinde çalışırken internet üzerinden avokado satmaya başlayan Ayşe Mecek, azim ve kararlılıkla her şeyin başarılabileceğini gösterdi.

Aile ekonomisine katkı sağlamak için temizlik ve bahçe işlerinde çalışan 5 çocuk sahibi ilkokul mezunu 37 yaşındaki Ayşe Mecek, yaklaşık beş yıl önce yeğeninin önerisiyle bir dönüm bahçesinde avokado yetiştirmeye başladı.

Girişimci kadın, ürününü sosyal medya hesabından satışa çıkardı.

İlk satışını 10 avokadoyla yapan Mecek'in sosyal medya sayfası, kısa sürede ilgi gördü.

Ürünlerini Türkiye'deki birçok kente göndermeye başlayan girişimci kadın, geçen sürede avokado bahçesini 50 dönüme çıkardı.

Mecek, 5 yılın sonunda yılda yaklaşık 250 bin avokado satışı yapan ve çevresindeki kadınlara istihdam olanağı sunan iş insanı oldu.

"Kızımı kucağıma alıp dolmuşla avokado toplamaya gidiyordum"

Girişimci Mecek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış için harekete geçtiğinde avokadolarının bu kadar fazla ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi.

İlk günlerden itibaren çok güzel mesajlar almaya başladığını aktaran Mecek, mesajlara yeğeninin yardımlarıyla cevap verdiğini dile getirdi.

Siparişlerin gelmeye başlamasıyla market ve bakkallardan koli topladığına değinen Mecek, avokadoları kargoyla adreslere gönderdiğini ifade etti.

Mecek, küçük kızı Hira'nın o dönem yeni doğduğunu belirterek, "Kızımı kucağıma alıp, dolmuşla bahçeye gidiyor, avokadoları topluyordum. Avokadoları bebek arabasına koyup eve getiriyordum. Çocuklar okuldan geldikten sonra yemeklerini yediriyor, küçük kızı uyutup, avokadoları kolilere yerleştiriyor, kargoya götürüyordum." dedi.

"Avokadocu Ayşe" ismiyle marka tescili yaptırdı

Zamanla haftada 50-70 kargo yapmaya başladığını anlatan Mecek, ikinci senesinde taleplere yetişemediğini söyledi.

Mecek, dolmuşla bahçeye gittiğinde zaman kaybı yaşadığı için birikimiyle araç aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Satışlar daha güzel oldu. Bir süre sonra 'Avokadocu Ayşe' ismiyle markamı tescil ettirdim. Küçük bir atölye yaptırdım. Mahalledeki insanlara istihdam sağladım. Bana yardım ediyorlar. Beraber paket yapıp, bahçeye gidiyor, topluyoruz. Birçok kadına da örnek olduğumu düşünüyorum. Atölyeyi daha çok kadınla çalışmak için büyütmek istiyorum. Bazen 12 kişi oluyoruz ama bunun sürekli olmasını istiyorum. Kargocular bile ilk başlarda taşımak istemeseler de şimdi 'Sizin ürünlerinizi taşımak istiyoruz.' diyorlar."

"Eşim beni çok şaşırttı"

Toptancı halinde komisyonculuk yapan Mecek'in eşi Hüseyin Mecek ise eşinin fikrini ilk duyduğunda gülümseyerek karşılık verdiğini söyledi.

Eşinin geçici bir hevesle hareket ettiğini düşündüğünü anlatan Mecek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız küçük olduğu için başarılı olacağını düşünmedim. Zamanla eşim beni çok şaşırttı. Karşımda işine aşık bir kadın vardı. Eşimin tüm kararlarının arkasında durdum. Ona hep destek vermeye çalıştım. Kadınlara da istihdam sağlamaya başlayınca mutluluğu arttı. Sıfırdan buralara gelmek hiç kolay değil. Ortaya küçümsenmeyecek bir başarı koydu. Doğrusu, bundan altı yıl önce 'Eşin buralara gelecek, çok başarılı bir iş insanı olacak.' deseler inanmazdım."
Anadolu Ajansı
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