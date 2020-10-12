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Kovid-19'u yenen Kıymaz: Öleceğim hissine kapıldım

Adıyaman'da yakalandığı Kovid-19'u yenen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz, "Her gün Kovid-19 hastalarının ölüm ve haberlerini okuyup yazan biri olarak 'Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim.' hissine kapıldım." diye konuştu.
 12 Ekim 2020 21:37
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Kovid-19'u yenen Kıymaz: Öleceğim hissine kapıldım

Adıyaman'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Adıyaman'da oturan 58 yaşındaki Kıymaz, bir süre önce halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları şikayetiyle hastanenin pandemi servisine başvurdu.

Kıymaz'ın hastanede yapılan tetkik ve testlerinde Kovid-19'a yakalandığı tespit edilerek, tedavisine başlandı. Kıymaz, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Zeynel Abidin Kıymaz, AA muhabirine, soğuk algınlığına yakalandığını düşünerek tatilini yarıda kesip Adıyaman'a döndüğünü söyledi.

"Klima çarpmış" düşüncesiyle hastaneye başvurduğunu ifade eden Kıymaz, "Kentte özel bir hastaneye gittim. Orada çekilen tomografi sonucunda akciğerlerimin kötü durumda olduğu ve test sonucunun da pozitif çıktığı söylendi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 servisinde yatışım yapıldı." dedi.

"Eyvah sıra bana geldi"

Mesleği gereği Kovid-19 sürecini yakından takip ettiğini ve hastaların ne zorluklarla karşılaştığına ilişkin haberleri okuduğunu anlatan Kıymaz, şöyle konuştu:

"Her gün Kovid-19 hastalarının ölüm ve haberlerini okuyup yazan biri olarak 'Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim.' hissine kapıldım. Bir haftalık hastanedeki tedavi sürecimde çok zorluklar çektim, sürekli öksürüyordum, nefes almakta zorlandım. Orada yatan hastaları da görünce etkilenmemek elde değildi. Çok şükür, ciğerlerim normale döndü. Vücudum tedaviye cevap verdi. Sigara, alkol gibi alışkanlıklarım yok, dirençli bir insanım ama 'Aşırı kilo ve obezite kaynaklı sıkıntı yaşayabilirim.' diye kötü düşünce vardı bende, çok şükür atlattım."

Hastanede kendisi gibi Kovid-19 tedavisi görenlerin durumunu çok yakından gözlemlediğini belirten Kıymaz, o ortamı gören kişilerin maske takmadan asla dışarıya çıkmayacağını söyledi.

"Durumu kötü olan vatandaşlarımız çok acı çekiyor"

Kıymaz, insanların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Durumu kötü olan vatandaşlarımız çok acı çekiyor. Bugün Kovid-19'dan tedavi görüp iyileşebilirsin ama ölüm gerçeğinden uzaklaşamazsın. Koronavirüs bu topluma, bizlere ölümü hatırlattı, iş yoğunluğu içerisinde insanlar ihmal ettikleri şeyleri Kovid-19 dolayısıyla fark etmeye başladı. Akrabaların, dostların ve arkadaşlarımın varlığını hissetmeye başladım. Hayatın boş ve nafile gitmesini hissetmeye başladım. Ölüm gerçeğinin hayatta var olduğunu öğretti bana. Biz hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz."

Sağlık personelinin büyük görev üstlendiğini ve canla başla çalıştığını birebir gördüğünü dile getiren Kıymaz, toplumun da kurallara uyarak sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmesi gerektiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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