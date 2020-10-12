Koronavirüse yakalanan muhtar hayatını kaybetti
Ordu'da bir muhtar korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
|12 Ekim 2020 21:39
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