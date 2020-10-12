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İzmir'de 5 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.
 12 Ekim 2020 22:03
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İzmir'de 5 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, söz konusu depoya baskın düzenledi.

Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DHA
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