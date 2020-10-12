İzmir'de 5 ton etil alkol ele geçirildi
|12 Ekim 2020 22:03
|+Aa- Yazdır
İzmir'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, söz konusu depoya baskın düzenledi.
Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Harika Avcı'ya hırsız şoku! 1 milyon 568 bin lirası çalındı
12 Ekim 2020 22:14
|Kilis'te polis aracı takla attı: 2 yaralı
12 Ekim 2020 21:09
|Emniyetten eli kelepçeli kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı
12 Ekim 2020 20:03
|Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
12 Ekim 2020 20:00
|'Sahte içki satanlar olası kastla adam öldürmekten yargılanabilir'
12 Ekim 2020 17:59
|Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 5 ilde 32 ölüm
12 Ekim 2020 17:42
|ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
12 Ekim 2020 17:19
|Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!
12 Ekim 2020 16:57
|Tarım Kredi'de 'zimmet' soruşturmasında 2 tutuklama
12 Ekim 2020 16:41
|Sivil polis aracı bariyerlere saplandı: 2'si polis 5 yaralı
12 Ekim 2020 16:15