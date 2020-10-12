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Harika Avcı'ya hırsız şoku! 1 milyon 568 bin lirası çalındı

Geçtiğimiz günlerde maddi olarak zor günler geçirdiği hatta kirasını bile ödeyemediği konuşulan Harika Avcı, evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını söyleyerek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu. Kendisine iftira atıldığını savunan hizmetli Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
 12 Ekim 2020 22:14
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Harika Avcı'ya hırsız şoku! 1 milyon 568 bin lirası çalındı

Ünlü şarkıcı Harika Avcı, geçtiğimiz yıllarda hizmetlisinden şikayetçi olmuştu. Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü. Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

BAZANIN ALTINDAKİ 1 MİLYON 568 BİN TL ÇALINDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan 1 milyon 568 bin liranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı. Sunay Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı'nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.
Sabah
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