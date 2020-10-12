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Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı

Bursa Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ile öğrencilerin 7 ayda ürettiği 2 milyon maske ve 300 bin litre dezenfektan, birçok kente gönderildi.
 12 Ekim 2020 23:00
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Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı

Bursa Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 2 milyon cerrahi maske ve 300 bin litre dezenfektan üretildi.

Lisenin moda tasarımı teknolojisi ve kimya teknolojisi alanlarında 5 idareci, 10 öğretmen ile 60 öğrenci, yaklaşık 7 aydır maske ve dezenfektan üretimini sürdürüyor.

Öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği dezenfektan, temizlik ürünleri ve maskeler, başta Bursa olmak üzere birçok ildeki kamu kurumu ve özel kuruluşlara gönderildi. Elde edilen gelirle okuldaki üretim cihazları yenilendi, öğrencilere de aylık 3 bin lira ücret ödendi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Bingöl, AA muhabirine, salgının ilk günlerinde döner sermaye sistemi kurarak üretime başladıklarını söyledi.

Süreç içinde atölyeleri ve üretim yerlerini modernize ederek üretimi 5 katına çıkardıklarını belirten Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüse karşı her türlü koruyucu tedbiri aldıktan sonra üretimdeki öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi motive ettik. Üretimdeki hiç kimsenin virüse yakalanmaması bu sürecin en büyük bereketi oldu. Dezenfektan üretim kapasitemiz günlük 20 bin litre, sipariş oldukça bunları karşılıyoruz. Şu ana kadar ürünlerimizin ulaşmadığı Bursa'da hiçbir okulumuz kalmadı. Başta 1 milyon maske hedefi koymuştuk, zaman içinde artan kapasitemiz bizi 2 milyona ulaştırdı."

Bingöl, eğitim öğretim ile döner sermaye kapsamında dezenfektan ve maske üretimini birlikte yürüttüklerini anlattı.

Milletin en zor anında meslek liselerinin sorumluluk aldığını vurgulayan Bingöl, "Kara gün dostu olduğumuzu gösterdik. İnsanların buraya gelip maske ihtiyacını karşılaması, hastanelere ürettiklerimizi ulaştırmamız, bu konuda ne kadar önemli bir vazife üstlendiğimizi gösterdi. Ürettiğimiz hiçbir ürünle ilgili hiçbir şikayet gelmedi." diye konuştu.

"İnsanlara yardımcı olduğum için onur duyuyorum"

Öğretmen Selma Yücel Umutlu da maske üretimi için öğrencilere makineleri kullanmayı öğrettiklerini belirtti.

Umutlu, süreç hakkında öğrencileri sürekli bilgilendirdiklerini ifade ederek, "Bu süreçte koşarak geldik. Yapmamız gerekiyordu, devletimizin ihtiyacı vardı. Çocuklarda vatan aşkı var. Onlara bu sıkıntıların aşılacağını, dikkatli bir şekilde çalışmamız gerektiğini anlattım." dedi.

12. sınıf öğrencisi Semanur Coşkun ise maskelerin iyi bir şekilde dikilmesi ve paketlenmesi için gereken önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Maskelerin paketlendikten sonra sipariş sahiplerine ulaştırıldığına değinen Coşkun, "Bu bölümü seçtiğim ve böyle bir iş yaptığım için daha da mutluyum. İnsanlara yardımcı olduğum için onur duyuyorum. Maske dikiminde yer alarak mesleki açıdan kendimizi geliştirdik. Okulumuzun bölümdeki altyapısı iyi. Öğretmenlerimizin bilgisi çok iyi, her şekilde bize yardımcı oluyorlar, bizim ileride iyi yerlere gelebilmemiz için bilgilendirici dersler veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

11. sınıf öğrencisi Berfin Gençtürk de üretim sırasında eldiven takmaya, maske kullanmaya özen gösterdiklerini, steril bir şekilde maskeleri paketlediklerini aktardı.

Maskeleri belli sayılarda paketlediklerini anlatan Gençtürk, vatana, millete bir katkı sağladığı için mutlu olduğunu, meslek lisesinde okumanın kendisine çok şey kattığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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