1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kınalı elleriyle' Kovid-19 ile mücadele ediyorlar

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi dahiliye yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören hastaların iyileşmesi için çaba gösteren doktor ve hemşireler, ellerindeki kınayla dikkati çekiyor.
 12 Ekim 2020 23:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Denizli'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ön cephede görev yapan sağlık çalışanları, ellerine yaktıkları kınalarla motive oluyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi dahiliye yoğun bakım servisi çalışanları, Kovid-19'a karşı özveriyle görevlerini sürdürüyor.

Ağır hastaların iyileşmesi için kendi hayatlarını ortaya koyan sağlık görevlileri, ellerine yaktıkları kına ile dikkati çekiyor.

PAÜ İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ülkede görülmeye başladığı andan itibaren hastalarını iyileştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Salgın ile mücadele sırasında acı olaylara tanıklık ettiklerini dile getiren Akbudak, geçtiğimiz günlerde ise 100 yaşındaki bir hastayı alkışlarla normal servise uğurladıklarını söyledi.

"Kınalı eller sanki zırhım olmuştu"

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesinin devam edeceğini anlatan Akbudak, şöyle konuştu:

"Annem bir gün bana 'Oğlum askere giderken kınanı yaktık. Bu da bir savaş, kınanı yakalım.' diyerek ellerime kına yakıp hastaneye öyle uğurladı. Biz hastanede dualarla mücadele ettik. Kınalı eller sanki zırhım olmuştu ve beni çok motive etmişti. Kınayı gören ekip arkadaşlarım 'Hocam kına nedir, savaşa mı gidiyoruz?' diye söylemişti. Benim için bu da bir savaş. Böyle düşünürsek daha çok motive olacağına inanan ekibim de benden etkilenerek yoğun bakıma kına yakıp geldiler."

Akbudak, hastanedeki ekibine "kınalı eller" ismini verdiklerini söyledi.

Ekipteki herkesin ellerinin kınalı olduğuna değinen Akbudak, "Personelim 'Artık biz de kına yakalım.' dediler. Biz bu yola baş koyduk. Aynı savaş ve hayatın yeni bir dönemi gibi. Başka hastalar için bu şekilde mücadele edersek başarı elde edebileceğimize inanıyorum. Annem memlekete döndü. Artık eşim kınamı yakıp beni hastaneye uğurluyor." diye konuştu.

Virüsle mücadelede herkese görev düştüğünü ifade eden Akbudak, yoğun bakımın, kurallara uymayan insanlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesinden, çocuklarda 'maske üstüne siperlik' uyarısı
12 Ekim 2020 18:35		 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
11 Ekim 2020 17:03
Çocukken kaybettiği bacağı, onu doktorluğa taşıdı
11 Ekim 2020 15:44		 İtfaiye gecikince yangına polis memuru müdahale etti
10 Ekim 2020 23:17
Görme engelli müezzin yaşam azmiyle örnek oluyor
10 Ekim 2020 17:43		 İstanbul'da avukatlardan 'Genel Kurul' eylemi
10 Ekim 2020 15:59
Hastalığı yenen doktor: Böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim
10 Ekim 2020 11:45		 7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
10 Ekim 2020 11:13
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
10 Ekim 2020 10:59		 Bilim Kurulu üyesi: Kurallara uyulmazsa salgın 2022'ye sarkabilir
10 Ekim 2020 10:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı00:10 - İpek yolunun geçtiği önemli şehir Bayburt00:03 - MEB personeli, saymanlık kadrosuna görevde yükselme ile atama yapılmasını istiyor00:03 - Hakime mektup yazıp, 'çetelere ön yargılı yaklaşıyorsunuz demek' suç mu?00:02 - 13 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Üniversiteli 7 genç 'su altı drone' prototipi üretti
23:42 - Eylül ayında en çok bunlar dinlendi23:34 - FETÖ'den gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı23:32 - İYİ Parti'de 'liste' tartışması sürüyor23:07 - Evrak dağıtan polis memuru kazada yaralandı23:06 - DSÖ yeni tip koronavirüs aşısı için tarih verdi23:03 - 'Kınalı elleriyle' Kovid-19 ile mücadele ediyorlar
23:00 - Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı22:58 - Sami Kohen'e 'Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'22:52 - 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafı paylaşıldı22:49 - Prof. Dr. Ceyhan: Ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil22:47 - Avrupa'da ikinci dalga kabusu! Yasaklar art arda geliyor
22:45 - Tevfik Göksu'dan İBB'ye duvar bahçe tepkisi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB personeli, saymanlık kadrosuna görevde yükselme ile atama yapılmasını istiyor
Hakime mektup yazıp, 'çetelere ön yargılı yaklaşıyorsunuz demek' suç mu?
İpek yolunun geçtiği önemli şehir Bayburt
13 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deve tabanı 1
köftenin yanında ne alsam sorunsalı 2
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 5
banka promosyonu 1
topuk 1
hayallerin peşinden koşmak 1
çaylakken bi anda yazar olmak 2
feselli 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 1
tam mükellefiyet 1
SON İLANLAR
Ahiler Kalkınma Ajansı personel alım ilanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri 6 İşçi Alacak
Bayırköy Belediyesi İşçi Alacak
Burhaniye Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak-İlan iptal edildi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100 işçi alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Geçici 496 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi 134 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 10 personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam