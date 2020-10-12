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Evrak dağıtan polis memuru kazada yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan (30), kazada yaralandı.
|12 Ekim 2020 23:07
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan (30), kazada yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi?nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle gezerek imza alan ve evrak dağıtan polis memuru Mesut Alkan, önüne çıkan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan bisiklet devrildi. Kaza sonucu polis memuru yaralandı.
Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Alkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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