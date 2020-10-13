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İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, batarya teknolojisinde önemli bir ham madde olan lityumun pilot üretimi konusunda "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var" dedi
 13 Ekim 2020 06:10
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İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün lityum pilot üretim tesisini ziyaret eden Bakan Dönmez, milli enerji ve maden politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi bulunduğunu kaydetti.

SIVI ATIKTAN GERİ KAZANIM

Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Deka diye adlandırılan ham madde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız."

LİTYUMUN TONU 20 BİN DOLAR

Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatının olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. Kırka tesisinin üretimi ileride yaklaşık 500 tona çıkacak. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryada ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik dar boğazı olabiliyor" açıklamasında bulundu. Bakan Fatih Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine ekledi.

ORUÇ REİS UYARISI

Bakan Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında çalıştığını vurgulayarak, "Oruç Reis bakım ikmal ve bir sonraki göreve hazırlık kapsamında Antalya'daydı. Şu anda Doğu Akdeniz'deki programına kaldığı yerden devam ediyor" dedi. Çalışmaların uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu: "Kendi yetki alanımızdaki sahalarda kimsenin gözü ve sözü olmasın. Diyalog süreci de başlamıştı. Devam edecek. 22 Ekim'de sonra iş planı kapsamında Doğu Akdeniz'de devam etmeyi planlıyoruz. Diplomaside bir sekteye uğrama söz konusu değil. Biz masadayız, karşı taraf olur mu olmaz mı bilemiyorum. Geçmişte Yunan tarafı masaya gelmeyen taraf olarak tescil edilmişti." Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "İki katmanda çalışmaları tamamlamıştık. 'Varsa açıklarız' demiştik şu an sondaj bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın programına göre, keşif yakalanırsa tespit yapılırsa bu müjdeyi paylaşmış olacağız" dedi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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