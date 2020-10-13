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Her şehrin bir narkotik annesi olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimi günlerde 'En iyi narkotik polis: Anne' projesini hayata geçireceklerini söylemişti. Biz de projeye ilişkin detaylara ulaştık
 13 Ekim 2020 07:10
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Her şehrin bir narkotik annesi olacak

81 şehri kapsayacak proje sayesinde anneler artık daha bilinçli hale gelecek. Bunun için öncelikli olarak personel yetiştirilecek. Annelerin bilinçlenmesini sağlamak için psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları devreye girecek. Görevliler, gerekli eğitimleri aldıktan sonra ailelerle irtibata geçecek. Daha sonra, her ilde valilikler aracılığıyla bir 'anne' temsilci oluşturulacak.

Valilikler, belediyeler ve muhtarlar, bulundukları şehirlerde ekonomik düzeyi düşük ve uyuşturucu kullanmaya meyilli çocukların olduğu aileleri tespit edecek. Ardından annelerle iletişim kurulacak. Talep etmeleri durumunda bu annelere, eğitim verilecek ve çocuğundaki problemi nasıl çözeceği konusunda yol gösterilecek. Annelere, koronavirüs salgını sürecinde online eğitim sunulacak.

Pandeminin ardından eğitimler yüz yüze olacak. Bu mücadelede, şehirlere göre çözüm önerileri getirilecek. Valiliklerin madde bağımlılığıyla mücadelede yaptığı çalışmaların yetersiz kalması durumunda yeni projeler hayata geçirilecek. Yine, bilinçlendirilen anneler, Türkiye geneli diğer annelerle de irtibat halinde olacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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