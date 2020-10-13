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İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı

Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
 13 Ekim 2020 07:44
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İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'da çekilen ve büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahısları yakaladı. İZBAN içerisinde bağırarak şarkı söyleyip sigara içen Cem K. ile Gökçen Ö.'ye toplamda 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi.

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.
DHA
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