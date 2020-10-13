1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip

Trafik denetiminde ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanırken yakalanan Meriç Kaynar "Dayım Trabzon Of'ta Emniyet amiri. Annem adliyede katip" diyerek polis ekiplerine gözdağı verdi. Aracı bağlayan polis ekipleri, sürücüye ve araç sahibine ceza kesti.
 13 Ekim 2020 09:34
+Aa- Yazdır
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip

Hürriyet'te yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşama dün hayata geçirildi. Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise okul servisi, minibüs, otobüs ve personel servislerine yönelik koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Fazla yolcu alan taşıtlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında ve servislerde dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ederken, yolculara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

EHLİYETSİZ SERVİS ŞOFÖRÜ

Trafik ekipleri Bostancı Köprüsü'nde yapılan kontroller sırasında ehliyeti bulunmayan M.K yönetimindeki servis aracının sigortasız ve muayenesiz olduğunu tespit etti. Servis aracı ekipler tarafından bağlandı, yolcular da indirildi. Ceza yazılmasına tepki gösteren K. "Ehliyet sınavına girdim. Dayım Trabzon Of'ta Emniyet amiri. Annem adliyede katip olarak çalışıyor. Araba da annemin üzerine kayıtlı. Eksikleri gideririz. Yanımda param yok. Babam ameliyat oldu, Trabzon'da hastanede yatıyor. O yüzden arabayı ben kullanıyorum. Ehliyetimi alacağım. Ceza yazmayın" dedi. Ekipler ise M.K ve araç sahibine toplamda 5 bin 789 lira para ceza kesti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Maske takmamada ısrar edene 3 gün karantina
13 Ekim 2020 08:25		 İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
13 Ekim 2020 07:44
Her şehrin bir narkotik annesi olacak
13 Ekim 2020 07:10		 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Ekim 2020 20:29
'Ölümler gizleniyor' iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
12 Ekim 2020 19:36		 Bu ilde köy ve kasaba okullarında 5 gün okula gidilecek
12 Ekim 2020 15:48
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak
12 Ekim 2020 14:58		 MSB: Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor
12 Ekim 2020 14:49
Bir ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
12 Ekim 2020 14:43		 Bu ilde haftanın 5 günü bütün sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alındı
12 Ekim 2020 13:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi09:37 - Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı09:36 - Dolar güne sakin başladı09:34 - Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip09:25 - 60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi09:25 - 3.4 milyon vatandaş borcunu ödeyemiyor
09:23 - Virüsü yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü, oğlum 4 kilo verdi09:17 - Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası09:11 - Davullu, zurnalı, halaylı korona düğünü09:08 - Örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı09:05 - Gondol kazası davasında şaşırtan rapor: Aklıselim insansın, dikkat etseydin!08:51 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38 milyonu aştı
08:47 - Yaratıcılık sessizlik anlarında ortaya çıkıyor!08:39 - İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı08:38 - Gelecekteki yeni tehlike: Alzheimer08:35 - HDP'li Bilgen'den partisine eleştiri: Tam tersine Türkiyelileşme08:33 - İkinci kez Koronaya yakalandı 'hastalığı daha şiddetli geçirdi'
08:32 - Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikte 89 FETÖ gözaltısı
MEB personeli, saymanlık kadrosuna görevde yükselme ile atama yapılmasını istiyor
İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gayrimenkul sermaye iradı 1
hayallerin peşinden koşmak 1
İnci renkleri 2
vejeteryan köpekbalığı 2
lobut 1
dekupaj 1
İçmeler 2
çaylakken bi anda yazar olmak 2
Seng 1
tam mükellefiyet 1
SON İLANLAR
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam