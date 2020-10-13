Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip

Hürriyet'te yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşama dün hayata geçirildi. Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise okul servisi, minibüs, otobüs ve personel servislerine yönelik koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Fazla yolcu alan taşıtlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında ve servislerde dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ederken, yolculara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

EHLİYETSİZ SERVİS ŞOFÖRÜ

Trafik ekipleri Bostancı Köprüsü'nde yapılan kontroller sırasında ehliyeti bulunmayan M.K yönetimindeki servis aracının sigortasız ve muayenesiz olduğunu tespit etti. Servis aracı ekipler tarafından bağlandı, yolcular da indirildi. Ceza yazılmasına tepki gösteren K. "Ehliyet sınavına girdim. Dayım Trabzon Of'ta Emniyet amiri. Annem adliyede katip olarak çalışıyor. Araba da annemin üzerine kayıtlı. Eksikleri gideririz. Yanımda param yok. Babam ameliyat oldu, Trabzon'da hastanede yatıyor. O yüzden arabayı ben kullanıyorum. Ehliyetimi alacağım. Ceza yazmayın" dedi. Ekipler ise M.K ve araç sahibine toplamda 5 bin 789 lira para ceza kesti.