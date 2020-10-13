Bahçeli'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı

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|13 Ekim 2020 08:14
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Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: İstanbul'da yaşayan Berkay Derviş Yaldız'a (18) lise son sınıfta okurken lösemi tanısı konuldu. Berkay, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ndeki dokuz aylık zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Bu süreçte öğretmenlerinin desteğiyle okulunu bitiren Berkay, mezuniyet kepini de hastane odasında attı. YKS'ye de giren genç, özel bir üniversitenin görsel iletişim tasarımı bölümünü kazandı. Şu an tedavisi evde devam eden Berkay, üniversiteyi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.
'İnanmak önemli'
Üniversite sınavına hazırlanırken hastalıkla karşılaştığını ifade eden Berkay Derviş Yaldız, şunları söyledi: "Kemik iliği testi sonucunda lösemi teşhisi konuldu. Hastalığı duyduğum anda tabii çok üzüldüm ancak çabuk toparladım. Tedaviye odaklanmaya başladık. Hocalarım destek oldular, evde sınav yaptılar.
Diplomamı bu şekilde aldım. Mezuniyet kepimi bile hastane odasında attım. İyileşeceğinize inanmak çok önemli. En başta kaygıları bırakmak gerekiyor. Kişinin kendini zihnen rahatlatması çok önemli. Tedavi sürecinde kendimi mutsuz edecek hiçbir şey düşünmedim. Süreç sonunda istediğim üniversitede, istediğim bölümü kazandım."
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