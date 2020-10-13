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60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi

Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, atv'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Hikmet, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini anlattı
 13 Ekim 2020 09:25
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ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, SABAH'a konuştu.

1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakar bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor. Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu.

Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikayeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi. Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soru için yarışacak olan Şanlıurfalı Hikmet, ailesinin ve şehrinin gurur kaynağı oldu. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Hikmet, 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olmak için önünde yalnızca bir soru kalacak.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hikmet, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: 8 kardeşiz. Babamın bir işi yok. Geçimimizi işçi olarak Polatlı'da, Eskişehir'de Konya'da soğan, domates ve şeker pancarı toplayarak sağlıyoruz. Küçük kardeşim Halil, benden bir radyo satın almamı istedi. 40 liraya radyo aldım, hediye ettim. Bir ay önce bana, İngiltere'deki bir parkta papağanların ziyaretçilere küfür ettikleri için yetkililer tarafından birbirilerinden ayrılıp farklı noktalara konulduğunu radyodan dinlediğini söyledi. O detay yarışmada karşıma çıktı. Kardeşimin ve radyo sayesinde 125 bin liralık soruyu bildim.

Defter, kalem satın alamadığımız zamanlar oldu. Kardeşlerim bana bakarak okumaya çalışıyor. Okulu bitirdikten sonra onları okutacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz. Radyodaki dinlediğimiz ilginç şeyleri birbirimizle paylaşırız. Yarışmada kazanacağım parayı kardeşlerim için harcayacağım. Söz verdim çünkü...

'BAKKAL AÇACAĞIZ'

48 yaşındaki baba Mehmet Karakurt: "Polatlı'da soğan toplama işinde çalışıyoruz. Hikmet çok zeki bir çocuktur kendi çabasıyla okulu kazandı. Hikmet okullar kapandığı zaman bizimle tarlada çalışıyor. Gurur duyuyoruz. Kazanacağı parayla kardeşlerinin okul masrafını karşılayacak. Kalan parayla bakkal dükkanı açmak istiyoruz."

'BENİM İLK GÖZ AĞRIM'

Anne Halime Karakurt, "Hikmet, çok zeki bir çocuk. Kafasına koyduğu her şeyi yapar. Ben her zaman kendisinin yanında oldum. Okul olmadığı zaman bizimle tarlada soğan toplar, çapa yapar, boş zamanlarında ders çalışır, kardeşlerini çalıştırır. Çok hayırlı temiz kalpli bir evlattır. O benim ilk göz ağrım" dedi.

'TABLET SÖZÜ VAR'

Kardeşi Halil Karakurt (13): "Abim bana radyo sözü vermişti, sözünü tutup radyo aldı. Radyoda komik bir şey çıktı. 4 papağanı bir kafese koymuşlar. Gelen giden insanlara küfür etmişler. Abime anlattım. Yarışmada da bu soru çıktı. Abim 'Yarışmada para kazanırsam söz sana tablet alırım' dedi."
Sabah
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