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Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı

Koronavirüs salgınında Ankara'daki ani dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayısının artışa geçtiği belirtiliyor. İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı.
 13 Ekim 2020 08:32
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Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı

İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktığı ifade edilirken, İstanbul'un çevresindeki illeri de tetikleme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı aralık ayına kadar tüm önlemlere devam edilmesi planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan toplantılarda, pandemide sonbahar-kış tablosu değerlendirildi. Eylülün ilk 10 gününde Ankara'da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti. Ekimin ilk haftalarında İstanbul için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında.

Geçen ay Ankara'daki artış İstanbul'un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. İstanbul'un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor.

İstanbul'da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul'daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
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