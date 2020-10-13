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HDP'li Bilgen'den partisine eleştiri: Tam tersine Türkiyelileşme

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, partisi HDP'ye yönelttiği eleştirilerde 'Tam tersine Türkiyelileşme yaşandığını' kaydetti.
 13 Ekim 2020 08:35
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HDP'li Bilgen'den partisine eleştiri: Tam tersine Türkiyelileşme

HDP'ye yönelik Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla partisi HDP'ye eleştiriler yöneltti.

Bilgen, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla HDP, kendi geleceği ve ülkenin geleceğini ittifak stratejilerine endekslenmiş görünmekle birlikte, hiçbir parti kendisiyle açık ittifak yapmayı göze alamamaktadır. HDP, çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı olarak yorumlamayı tercih etmiştir. Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim 'tersine Türkiyelileşme' diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir."
Memurlar.Net
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