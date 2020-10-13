İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Gamze Bal'ın haberine göre; İstanbul'da fırıncıların ekmeğe zam talebi kabul edildi. Bazı fırınlarda ekmeğe gelen yüzde 20'lik zamla birlikte fiyatlar 2 liraya kadar çıktı.

İstanbul'da fırıncılar üretim maliyetindeki fahiş artışları gerekçe göstererek ekmeğe yapmak istedikleri zammı 10 ay sonra kabul ettirdi. 2019 yılının aralık ayından bu yana taleplerini yineleyen fırıncıların isteği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından eylülde kabul edildi.

Ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 liradan 7,50 liraya çıktı. 200 gram ekmek 1,50 liraya yükselirken, 240 gram ekmek 1,75 liraya yükseldi.

Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da ekmek 1,50 liradan satılmaya başlandı. Buna karşın; Kadıköy Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Maltepe'nin birçok yerinde ekmek 2 liradan satılıyor...