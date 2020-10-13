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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyonu geçti.
 13 Ekim 2020 08:51
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 38 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 38 milyon 43 bin 916'ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 8 milyon 37 bin 789 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 175 bin 880), Brezilya (5 milyon 103 bin 408), Rusya (1 milyon 312 bin 310), Kolombiya (919 bin 83), İspanya (918 bin 223), Arjantin (903 bin 730), Peru (851 bin 171), Meksika (821 bin 45), Fransa (743 bin 479) ve Güney Afrika (693 bin 359) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 337 bin 147'ye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 85 bin 375 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 28 milyon 606 bin 252 kişi iyileşti, tedavisi süren 8 milyon 352 bin 289 aktif vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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