Gondol kazası davasında şaşırtan rapor: Aklıselim insansın, dikkat etseydin!

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Karateke ifadesinde, gondolda hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını anlatarak, "Bağırmama ve seslenmeme rağmen görevlilerden hiçbiri gondolu durdurmadı. Hastanede çekilen filmde kırık ve çıkık olduğu söylendi. Kolumu oynatmakta zorluk çekiyorum. Lunaparkta hiçbir güvenlik tedbiri yoktu" iddiasında bulundu.

Karateke'nin şikayeti üzerine işletme sahibi Mehmet E., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Mehmet E. ise 'parkta tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını şahsın yaralanması ve dengesini kaybedip düşme tehlikesi geçirmesi şahsın tamamen kendi hatası ve ihlali olduğunu' öne sürdü.

SAVCILIK DAVA AÇTI

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme sahibi Mehmet E., hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, 'şüphelinin olay günü dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucu müştekinin yaralanmasına neden olmak suretiyle üzerine atılı taksirle yaralama suçunu işlediği' belirtildi.