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Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak iddiaya göre karısına şiddet uyguladı. Darp raporu alan Hilal Toprak daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifade veren Ferman Toprak iddiaları reddetti.
 13 Ekim 2020 09:17
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Şarkıcı Ferman Toprak eşini darp etti iddiası

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak iddiaya göre karısına şiddet uyguladı. Darp raporu alan Hilal Toprak daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifade veren Ferman Toprak iddiaları reddetti.

'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla tanınan Ferman Toprak, 3 yıl önce dünya evine girdiği Hilal Toprak ile bir de çocukları olmuştu.

İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi akşamı şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darp etmeye başladı.

Olanlardan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Hilal Toprak Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Polis Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.
Sabah
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