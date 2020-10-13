3.4 milyon vatandaş borcunu ödeyemiyor

CHP TBMM Grubu tarafından hazırlanan ekonomik raporda, salgın döneminde gelirinin önemli bir kısmını kaybeden ve borçlanmaları teşvik edilen vatandaşların banka ve finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının artmaya devam ettiği vurgulandı.

KREDİLER ARTTI

Vatandaşın borcu 25 Eylül-2 Ekim haftasında 4 milyar lira artarak 810.3 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 676 milyar lirası tüketici kredilerinden, 134.3 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklanıyor. Aynı dönemde, tüketici kredileri 1.8 milyar lira kredi kartı borçları ise 2.2 milyar lira arttı.

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları ise yılbaşından bu yana 220 milyar liralık artış kaydetti. Bu dönemde tüketici kredileri 202 milyar lira artarken, kredi kartı borçlarındaki artış ise 18 milyar lira oldu. Vatandaşların bankalara olan borcu yılın ilk 9 ayında yüzde 37.2 oranında büyüdü.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde 301 bin 840 vatandaş tüketici kredisini 278 bin 53 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borcu yüzünden veya ayrı ayrı bankalar tarafından icraya verilenler tek kişi sayıldığında toplam 486 bin 286 vatandaş borcunu ödeyemediği için kara listeye alındı.

İCRADA 22.9 MİLYON DOSYA VAR

İcra takiplerinin Covid-19 salgını nedeniyle üç aya yakın bir süre durdurulmuş olmasına rağmen, icra dairelerinde bekleyen (UYAP üzerinden açılan dosyalar) dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 606 bin adet artarak 9 Ekim itibarıyla 22 milyon 939 bine yükseldi. Bu yıl 4 milyon 503 bin yeni icra dosyası gelirken, 3 milyon 663 bin dosya ise sonuçlandırıldı.

Başak Kaya