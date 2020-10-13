İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

Avcılar'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 3 kişi de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin'de meydana gelen sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yapılan imalathanede yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Adana'da jandarma ekipleri, bir kamyonette 200 litre sahte içki ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu-Kozan kara yolu Işıklı Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, 200 litre sahte içki bulunan kamyonetteki S.H. ve H.H'yi gözaltına aldı.

Öte yandan Arnavutköy'de jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 1.975 litre kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Arnavutköy'de bulunan bir depoya koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 2 kişinin sürekli depoya girip çıktığını belirledi.

Şüpheli S.B'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulunan jandarma, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada 25 litrelik plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 625 litre kaçak alkol bulundu.

Depo olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise 1350 litre kaçak alkol, metal arıtma tankı, 2 su tankı, elektrik panosu, 2 soğutmada kullanılan klima paneli ve su dinamosu ele geçirildi. S.B. ile adreste bulunan E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.