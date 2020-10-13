Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Maden ocağında göçük 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir maden ocağında grizu patlaması sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçide yaralandı.
|13 Ekim 2020 09:47
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çomu köyünde özel bir maden ocağında sabah saat 06.00'da grizu patlaması sonucu göçük meydana geldi. Olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçilerden Veli Karaduman hayatını kaybederken Ekrem Atak, Barış Filiz ve Ömer Kula adlı işçiler yaralandı. Yaralı işçiler sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi
13 Ekim 2020 10:54
|Taksiciler arasındaki meydan kavgası kamerada
13 Ekim 2020 10:48
|Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi
13 Ekim 2020 09:52
|İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi
13 Ekim 2020 09:39
|Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
13 Ekim 2020 09:37
|Örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı
13 Ekim 2020 09:08
|6 aylık bebeğin kahreden ölümü
13 Ekim 2020 08:12
|İnternetten satılan ilaçların çoğu sahte
13 Ekim 2020 06:50
|Evrak dağıtan polis memuru kazada yaralandı
12 Ekim 2020 23:07
|Harika Avcı'ya hırsız şoku! 1 milyon 568 bin lirası çalındı
12 Ekim 2020 22:14