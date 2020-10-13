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Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
 13 Ekim 2020 09:52
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Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi

Adana'da kaçak 1360 litre etil alkol ile sahte 418 litre içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, kaçak 1360 litre etil alkol, sahte 418 litre içki ile 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi.

Polis, şüpheli B.C'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
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