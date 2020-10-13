Yıl 2020... Halen noter onaylı diploma isteyen üniversiteler var!
|13 Ekim 2020 11:00
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Devlet üniversiteleri gibi vakıf yükseköğretim kurumları da akademik personel temini yönünden aynı mevzuata tabidir. Dolayısıyla, vakıf üniversiteleri de Resmi Gazete'de akademik ilan vermekle yükümlüdür.
Durum böyle olunca, kamu hizmetine sunumun kolaylaştırılması ve kırtasiyeciliğin önlenmesi bakımından vakıf yükseköğretim kurumlarının eleştirilmesi son derece doğaldır.
Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde bir vakıf yükseköğretim kurumu olan Biruni Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de verilen ilanı incelediğimizde, müracaatta noter onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik istendiğini görüyoruz.
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile uzunca bir süredir e-devlet üzerinden mezun kişilere karekodlu mezun belgesi verilebilmektedir. Bununla birlikte, yakın zamanda da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik belgeleri e-devlete taşınmış, kişilere ıslak imzalı belge verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.
Dolayısıyla, böyle bir kolaylık vatandaşa sunuluyor iken, üniversitelerin keyfi şekilde kişilere maddi külfet yaratacak şekilde noter onaylı diploma istemesinin izahı mümkün değildir.
Dijitalleşmeyi sıkça konuştuğumuz ve yaygınlaştırmak için çabalar gösterdiğimiz şu günlerde, üniversitenin bu tip keyfi şekilde belge isteyen ilanını süratle gözden geçirmesi gerekmektedir.
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