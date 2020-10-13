Saldırı girişiminde bulunan 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
MSB: Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
|13 Ekim 2020 10:16
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