Sanayi üretiminde en yüksek performansı yakaladı
|13 Ekim 2020 10:29
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustosta sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladığını belirterek, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.
Varank, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.
Sanayi üretimindeki yükselişe dikkati çeken Varank, "Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında ülkelere göre sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişim oranlarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.
Buna göre, Türkiye ağustos itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 10,4, aylık yüzde 3,4'lük artışla ABD'den Çin'e, Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Rusya'ya kadar birçok ülkeyi geride bıraktı.
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