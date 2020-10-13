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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.
 13 Ekim 2020 10:42
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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 5, Iğdır'da 6, Erzincan'da 7 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 4 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır ve Ağrı'da 24, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 23, Kars'ta 22 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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