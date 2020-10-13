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Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten Ayhan Bilgen'in HDP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili bomba Abdullah Öcalan iddiası! Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak "Silahları bırakın, biz yanlış yaptık" dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak" dedi.
 13 Ekim 2020 10:58
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Kübra Par'ın programında ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Kobani olayları nedeniyle tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in dünkü açıklamalarına da övgüler dizdi.

Ayhan Bilgen açıklamalarıyla çığır açtı

"Ayhan Bilgen'in bu tavrı çok cesur. Halk tarafından alkışlanacaktır" diyen Doğu Perinçek, "Bu tavır, çoğunlukta olan tavır. Bizim Kürtlerimiz içerisinde de alkışlanacaktır. Bu bir çığır açıyor. Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen'in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır" diye konuştu.

Öcalan yakında çıkartılacak

Vatan Partisi lideri Perinçek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili iddiası ise olay oldu. Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak "Silahları bırakın, biz yanlış yaptık" dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Şu an devletin, MİT'in elimde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar." dedi.

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