iPhone 12 bugün tanıtılacak
|13 Ekim 2020 11:38
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Apple, bugün ABD'nin California eyaletinde Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve bir dizi yeni ürününü tanıtacak.
Tanıtım etkinliğinin davetiyesinde yer alan "Hi, speed" (Merhaba, hız) ifadeleri ise yeni tanıtılacak iPhone 12'nin 5G teknolojisiyle sunulacağına ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Piyasa uzmanlarına göre görece daha ucuz iPhone 11'lerin yerine iki iPhone 12 modeli piyasaya sürülecek. Buna göre, küçük ve 'iPhone Mini' adındaki modelin ekranının 5.4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6.1 inç olacağı belirtiliyor.
Öte yandan, üst segment iki modelin ise iPhone 11'lerde olduğu gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılması bekleniyor. Pro versiyonlarındaki ekran boyutlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:
iPhone 12 Pro, 6.1 inç (iPhone 11 Pro'nun ekranı 5.8 inç) iPhone 12 Pro Max 6,7 inç (iPhone 11 Pro Max'ın ekranı 6,5 inç)
Bugün düzenlenecek etkinlikte tanıtılması beklenen diğer ürünler ise, kablosuz AirPods Studio kulaklıkları, anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak Airtag ve airPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matı AirPower.
Öte yandan, Eylül'de iPad Air 4 ile Apple Watch 6 ve Apple Watch SE'nin tanıtımının yapılmaması nedeniyle bugünkü etkinlikte etkinlikte yeni bir saat ya da tabletin tanıtılması beklenmiyor.
Kaynak: BBC Türkçe
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