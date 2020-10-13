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AÖF vize sınavları online yapılacak
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ara Sınavların (Vize) online yapılacağını duyurdu
|13 Ekim 2020 11:39
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ara Sınavların (Vize) online yapılacağını duyurdu.
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı İle İlgili Duyuru
Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.
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