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AÖF vize sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ara Sınavların (Vize) online yapılacağını duyurdu
 13 Ekim 2020 11:39
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AÖF vize sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ara Sınavların (Vize) online yapılacağını duyurdu.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı İle İlgili Duyuru

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.
Memurlar.Net
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