AYM, FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sohbet imamlarından Bestami Eroğlu'nun bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Eroğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

FETÖ'nün sohbet imamı olduğu, ByLock kullandığı ve uygulamaya 119 bin 451 kez giriş yaptığı belirlenen Eroğlu, yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eroğlu hakkındaki karar, istinaf mahkemesince uygun bulundu, temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı.

Bunun üzerine Eroğlu, tutuklamanın hukuki olmadığı ve ByLock'un delil sayılmasıyla hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaları süre aşımı nedeniyle kabul edilemez buldu, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verdi.

- Gerekçeden

Anayasa Mahkemesinin kararında, örgüt, "Kendine özgü yapısı ve gizlilik esasına dayanan çalışma yöntemi, sivil organizasyonları örgütsel amaçlarına ulaşabilmek amacıyla kullanmadaki maharetiyle FETÖ çok sayıda ülkede kendine alan açmayı başarmış ve faaliyetleri dünyanın her yanında yayılmış en organize ve tehlikeli terör örgütlerinden biridir." olarak nitelendirildi.

ByLock'a yönelik tespitlerde de bulunulan gerekçede, hiçbir demokratik devletin kendi varlığına yönelmiş tehditler karşısında hareketsiz kalamayacağına işaret edildi.

Gerekçede, gizli istihbarat teknikleri kullanılmak suretiyle ByLock verilerine ulaşılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığı belirtildi.

Örgütün faaliyetleri ve üyelerinin tespitinde ByLock sunucusundan elde edilen verilerin önemli role sahip olduğu anlatılan gerekçede, "İstihbarat yöntemleri kullanılmak suretiyle ByLock sunucusunda bulunan verilerin elde edilmesinin ve bunların yargılama makamlarına aktarılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olma kriterini taşıdığı sonucuna ulaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"ByLock sunucusundan ele edilen veriler başvurucu ile ilgili olarak otomatik sonuç doğurmamış, öncelikle kolluk birimlerince ardından da yargı mercilerince değerlendirilip analizi yapıldıktan sonra bu veriler, başvurucu aleyhine soruşturma konusu edilmiştir. Son olarak başvurucu, aleyhine yürütülen yargılamada bunlara yönelik itirazlarını derece mahkemeleri önünde dile getirebilmiş, derece mahkemeleri ise başvurucunun itirazlarını ayrıntılı değerlendirmiş ve karşılamıştır. Anayasa'nın 20. ve 22. maddelerinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı içinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."