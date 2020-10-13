Mersin'de sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
|13 Ekim 2020 11:52
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Mersin'de, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün hastaneye başvuran 13 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği kentte, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören M.F. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphelenilen 7 kişinin tedavisinin sürdüğü Mersin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
- 3 kişi tutuklanmıştı
Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda, 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.
Polis, tutuklanan şüphelilerin satış yaptığı 8 kişiyi tespit etmiş, sağlık durumları iyi olanların evinde 19 litre sahte içki ele geçirilmişti.
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