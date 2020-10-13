Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Güvenlik görevlisi kendi yaptığı içkiden öldü
Trabzon'da, kendi imal ettiği alkollü içkiden içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
|13 Ekim 2020 12:13
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan M.B (56), kendi yaptığı alkollü içkiyi içtikten sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren M.B'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Polise kafa atan tacizciden şok sözler!
13 Ekim 2020 13:20
|Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
13 Ekim 2020 12:56
|Sahte içkiden ölenlerin sayısı 6 ilde toplam 42'ye yükseldi
13 Ekim 2020 12:17
|İzmir'de sahte içkiden18 kişi öldü
13 Ekim 2020 12:16
|İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
13 Ekim 2020 12:14
|Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren banka çalışanı yakalandı
13 Ekim 2020 12:01
|Mersin'de sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 11:52
|AYM, FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi
13 Ekim 2020 11:48
|Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
13 Ekim 2020 11:37
|Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi
13 Ekim 2020 10:54