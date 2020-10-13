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'İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz
 13 Ekim 2020 11:56
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'İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran'dan eylül sonuna kadar 119 bin 122 kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları iş gücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkanına kavuşmalarını ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı'nın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 1,8 milyon kişi mesleki tecrübe kazandı

Bakan Selçuk, 2009'dan 2020 Eylül sonuna kadar yaklaşık 1,8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programı ile mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek sağladıklarını da kaydetti.

Selçuk, "İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89,40 lira ödeme yapıyoruz. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara ise günlük 100 lira ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı
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